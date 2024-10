Tráfico de armas: detectan a un segundo cabecilla del esquema

El Ministerio de Defensa, a cargo de Óscar González, informó este viernes que ya entregó a la Fiscalía toda la documentación relacionada con el esquema de tráfico internacional de armas que involucra a 46 militares y 50 policías, de los cuales la gran mayoría, ya realizó su descargo ante la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

El ministro González comentó que lo novedoso del caso es que se detectó a un segundo cabecilla del esquema, aparte del ya identificado como el reclutador del personal militar y policial. Se trata de un uniformado que operaba dentro del Ejército Paraguayo.

“Ayer, presentando los informes a Dimabel, se percataron de un cabecilla más en el Ejército. Al primero que me refería es uno que aprovechaba su nexo con el cuartel en el sector de la Fuerza Aérea. Ayer, se detectó que hay otro personaje en el Ejército”, mencionó.

No descartan sospechosos

Con relación a la posible vinculación de personal de Dimabel en el esquema, indicó que actualmente no hay sospecha de ello. No obstante, no descartó realizar una fiscalización a toda la cadena.

“Acá nadie puede decir que no se le va a controlar; al contrario, todos acá son sospechosos”, resaltó.

Con relación a la entrega de documentación, reveló que se remitió un informe, con datos tantos digitales como impresos, con más de 101 páginas al Ministerio Público.

La sospecha de los investigadores es que los uniformados compraban armas de forma legal en Paraguay y las entregaban para su envío ilegal a Brasil, denunciando como sustraídas o extraviadas.