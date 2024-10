Sobornos en el fútbol: allanamientos por partidos amañados y apuestas

El comisario Nimio Cardozo confirmó que esta mañana se están llevando a cabo seis allanamientos en simultáneo para detener a futbolistas y dirigentes, femeninos y masculinos, involucrados en un esquema de amaños y sobornos. El esquema se desarrollaba en la división intermedia masculina y también en clubes de fútbol de primera división femenina.

Confirmó que los sobornos se hacían a pedido de casas de apuestas de Centroamérica, China, Singapur y Europa. Los jugadores y las jugadoras recibían millonarias sumas para cometer penales y faltas, por ejemplo, con el objetivo de obtener resultados específicos em los partidos.

Hasta el momento tres jugadoras y dos “pseudoempresarios” capturados, además de varios jugadores y dirigentes identificados en el marco del esquema.

Sin dar nombres, indicó que un exjugador paraguayo fue identificado como “la cabeza” y se encuentra en el exterior actualmente. Agregó que allanaron su casa en Paraguay y encontraron su agenda con varios nombres y montos millonarios. “Sabíamos que esta persona no estaba acá, pero no podíamos esperar porque en los últimos tiempos los jugadores ya estaban siendo coaccionados”, detalló y adelantó que se solicitará una orden de captura internacional.

Al menos U$S 1.500 por jugador, cada partido

El comisario Cardozo detalló que un jugador de un club cuyo nombre prefirió no revelar realizó la denuncia que dio origen a toda la investigación. El deportista denunció que un grupo de personas le estaban queriendo obligar a no presentarse a los partidos, a cambio de montos de US$ 1.500 por cada encuentro.

“Y se le decía qué tenía que hacer, penales, faltas... tenía una grilla de cosas que tenía que hacer”, señaló. A partir de ahí, se inició una investigación que involucró a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y llevó a la identificación de toda una estructura que involucraba a varios equipos de primera división y también de la intermedia.

Los pagos se hacían en efectivo, por bitcoin y también varias otras plataformas, según el relato del comisario Cardozo en ABC Cardinal.

“El eslabón más pobre, el jugador que hacía la falta, tenía mínimo U$S 1.500 dólares por partido, imaginate lo que sería más arriba. La ganancia oscilaba entre 70 a 100.000 dólares por apuesta”, menciono´.

El modus operandi de los sobornos y las millonarias “ganancias”

“Las transacciones de dinero por cada partido al principio se hacían en efectivo, después de dos o tres partidos ellos le llevaban a un departamento, después ya le coaccionaban (al jugador) y le decían que él (dirigente) era parte de una estructura de empresarios que venían de México, Colombia o Bolivia. El jugador ya se quedaba sin cobrar, pero terminaba haciendo todo lo que la estructura le decía, por temor”, relató sobre el modus operandi.

Destacó que el soborno estaba directamente ligado a las casas de apuestas de varios países, que direccionaban los partidos. En ese sentido, señaló que este operativo tendrá implicancias a nivel internacional.

“Tenemos el ejemplo de una persona que se fue y apostó U$S 1.000 por resultados específicos y la ganancia fue de U$S 70.000 (...) La gente iba a apostar sobre resultados específicos″, enfatizó.

Señaló que las evidencias son tan alevosas que las apuestas eran muy específicas, pues se apostaba en que en un minuto o tiempo específico habría faltas o expulsiones que se daban tal cual.

Sobre el motivo por el cual no da los nombres de los clubes involucrados, señaló que se debe a que la APF en el transcurso del día dará los nombres de los clubes a ser sancionados por los elementos probatorios de la investigación policial y fiscal.

Tienen videos de “empresarios” dando órdenes durante los partidos

El jefe policial señaló que la mayoría de los sobornos giran en torno a los clubes de intermedia pero también en fútbol femenino de primera división. “Las jugadoras recibían el soborno y eran las que le reclutaban a otras jugadoras”, reveló.

En otro momento, comentó que están analizando numerosos videos, de partidos y también imágenes de circuito cerrado en torno a los encuentros deportivos.

“Estábamos viendo el video de un partido donde en el minuto 43 esta persona hace un penal, no tenía razón ni sentido de esa jugada. También tenemos filmaciones de circuito cerrado de estas personas -los pseudoempresarios- en la cancha dando mensajes, dando señas para que se generen las repetidas faltas, córner, penal, expulsiones”, mencionó como ejemplo.

Entre los elementos probatorios, mencionó documentos, conversaciones de WhatsApp, llamadas, videos y agendas.

Finalmente, dijo que aún no se hizo la trazabilidad del dinero, para conocer el origen, pero sí ya tienen identificadas cuentas corrientes y de telefonías, por ejemplo.