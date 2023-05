Senador considera que Mbururu podría jurar desde la cárcel por no tener condena

Rafael “Mbururu” Esquivel fue elegido como senador por parte del Partido Cruzada Nacional, de Paraguayo Cubas, pese a estar en prisión preventiva por un caso de abuso a una niña. El senador Silvio “Beto” Ovelar refirió que no se puede evitar que jure a no ser que cuente con una condena firme.

Agregó que no está condenado y la Constitución Nacional indica que el único impedimento es una condena firme. ”Queda en otro ámbito, en caso de que esté inhabilitado corre la lista y asume el sexto, en caso de que manera arbitraria le hicieran jurar... En muchos casos, senadores violentamos la Constitución. No está condenado, la Constitución dice que debe estar condenado”, agregó Ovelar.

El parlamentario colorado señaló que si llega a jurar tras las rejas y luego su condena se confirma en la última instancia, deberá asumir el suplente del partido Cruzada Nacional. “Lo que no se puede negociar es la ley y la Constitución; yo no soy juez, no tenemos la facultad (de condenar)”, agregó.

“Payo es un anarquista”

En otro momento, descartó la posibilidad de que se haya registrado algún fraude electoral en las elecciones generales del domingo. “Creo que no se puede dinamitar hoy las bases de una institución tan confiable como siempre ha sido la Justicia Electoral; hay mecanismos y formas”, dijo sobre las protestas.

Aseguró que los resultados no dejan margen de duda. “Hoy es imposible alterar las cosas”, agregó y dijo que no desea analizar mucho la violencia. “Payo es un anarquista”, calificó.

“Imposible que haya habido (fraude); las denuncias hubiesen surgido en el día y el momento. El problema de querer justificar los fracasos es un grave drama, no querer asumir los fracasos... Para algunos los resultados fueron beneficiosos y para otros catastróficos”, reflexionó Ovelar.