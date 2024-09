Comisión “garrote” es una payasada, dice Buzarquis

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis indicó que la Comisión Bicameral de Investigación (“garrote”), presidida por el expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla, no tiene legitimidad y que solo fue creada para perseguir al sector disidente al modelo dictatorial que quieren imponer el cartismo y sus aliados.

“Nosotros decidimos no participar y no legitimar esta payasada. Yo formé parte de la Comisión Bicameral con (Jorge) Querey (FG). Allí se hizo una investigación a todos, abierta. Esta comisión actual es una payasada, es como la Ley 209, la Ley Garrote. Para mí es un circo, una payasada que no tiene ningún valor”, puntualizó el senador Buzarquis en ABC.

El liberal manifestó que la comisión integrada por los senadores Dionisio Amarilla (líbero-cartista), Gustavo Leite (ANR, HC) y Colym Soroka (ANR, independiente), y los diputados cartistas Rodrigo Gamarra, Héctor “Bocha” Figueredo y Jatar “Oso” Fernández, fue creada para presionar, chantajear y acallar a un sector disidente que no comulga con el modelo cartista.

“Ellos con esta comisión lo que buscan es perseguir, persuadir, presionar, chantajear y acallar a todos los disidentes al modelo autoritario que se instaló en el Paraguay”, dijo Buzarquis.

Agregó que él había integrado la Comisión Bicameral pasada y allí se investigó a todos, no solo a un sector. Manifestó también que en el informe de más de 5.000 páginas se incluyó un capítulo entero referente al ahora fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), pero que la fiscalía no hizo nada en dos años.

“En el periodo pasado elevamos un informe a la señora Sandra Quiñónez (ex fiscala general) hace dos años incluyendo lo de Lalo Gomes y no hicieron nada. Esto es un ejemplo de que para los amigos nada y para los disidentes la ley”, agregó el legislador.

Liberales vendidos

Con respecto a los liberales que apoyan a los cartistas, indicó que hay algunos que se venden como lechones al mejor postor.

“El dinero del crimen organizado. El famoso don dinero es fuerte. Se vende como kure ra’y (lechón). El que se quiere vender, se va a seguir vendiendo. Por eso, el partido en algunos momentos históricos decidió apartar a esa gente. Hay un Partido Liberal que quiere depurarse. Los que están en el PLRA deben definir cómo quieren vivir: como leones o como cachorritos. Hay un sector que son cachorritos porque lo tienen como mascotas porque tienen un patrón a quien rendir cuentas. Después estamos los que no tenemos patrón ni precio y vamos a resistir”, finalizó Buzarquis.