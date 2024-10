Final de fiesta a los puños en Hohenau

De acuerdo con lo señalado por el senador Colym Soroka, el incidente se originó en una actitud de prepotencia exhibida por el intendente, situación que le fue reclamada por el parlamentario. “Me respondió que él es la autoridad máxima, que él manda ahora, y que es el principal representante del presidente (Santiago) Peña en Itapúa, a lo que le respondí que no se haga del valiente, porque tiene la cola sucia”, refirió el senador Soroka.

Ante estas expresiones, el intendente Enrique Hahn habría reaccionado aplicándole un golpe de puño en el rostro, y en ese momento otras personas que acompañaban se interpusieron entre ambos y evitaron que la situación derivara en algo mayor.

”Yo no quise reaccionar, no porque le tenga miedo a la pelea; me gusta el moquete, pero estoy seguro de que si fuera yo quien pegara, ahora ya estarían pidiendo mi desafuero y expulsión del Senado”, apuntó el parlamentario.

De acuerdo con lo señalado por Soroka, existe una “pica”, una rivalidad que no es nueva entre ambos, y que esto tiene como antecedentes sus denuncias de “negocios” entre Hahan y el Ministerio de Agricultura, “y las denuncias de la cal agrícola que nunca llegaron a los productores” beneficiados por los programas de apoyo estatales.

Pedirán imágenes de seguridad

Por su parte, el intendente Enrique Hahn rechazó las expresiones del senador Soroka, a quien tildó de mentiroso. “Todo mentira, inventa el tipo para hacerme quedar mal”, afirmó el administrador comunal.

Añadió que, en el momento en que se retiraba del lugar en compañía de su esposa, se acercó el senador Soroka acompañado de otras personas y comenzó a insultarlo, por lo que tuvo esa reacción espontánea.

”Entre cinco vinieron a ofenderme; yo estuve solo con mi esposa”, dijo. Añadió que, ante la situación planteada, la Asociación de Colectividades solicitó la revisión de las cámaras de seguridad para verificar lo ocurrido.

¿Motivo real?

Una fuente cercana al intendente, quien pidió reserva, señaló que el incidente se produjo cuando el senador Soroka reclamó al intendente que los miembros del jurado son “ladrones”, porque su hija, que participó de la elección como candidata a “Reina de las Colectividades”, no resultó electa por el jurado.

Este reclamo fue respondido por el intendente y se dio inicio a una discusión que derivó en las escenas de pugilato, que se propagaron a través de las redes sociales.