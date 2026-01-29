A La Gran 7-30
29 de enero de 2026 - 10:38

AUDIO: Murió en IPS tras esperar procedimiento urgente: esto explica el gerente de Salud

Hospital Central del IPS sobre la avenida Sacramento. La cantidad de titulares registró un alza del 7%, mientras los beneficiarios sufrieron una caída del 3%.
Hospital Central del IPS sobre la avenida Sacramento. La cantidad de titulares registró un alza del 7%, mientras los beneficiarios sufrieron una caída del 3%.Fernando Romero, ABC Color