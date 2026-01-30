A La Gran 7-30
30 de enero de 2026 - 13:56

AUDIO: Buses turísticos comienzan a cruzar el Puente de la Integración

Los buses de turismo podrán cruzar desde las 19:00 hasta las 22:00 por el puente de la Integración.
