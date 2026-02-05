A La Gran 7-30
05 de febrero de 2026 - 11:54

AUDIO: Caja Fiscal: “Si la ley se aprueba y se promulga, está muy apeligrado el inicio de clases”, dicen docentes

Docentes se congregan en la Plaza Uruguaya en contra de la reforma de la caja fiscal.
Docentes se congregan en la Plaza Uruguaya en contra de la reforma de la caja fiscal.Claudio Genes, ABC