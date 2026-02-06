A La Gran 7-30
06 de febrero de 2026 - 14:08

AUDIO: Caen dos sospechosos por el crimen del pakistaní: hipótesis de asalto pierde más fuerza

Dos hombres fueron detenidos durante operativos en San Pedro, en torno a la investigación del crimen del empresario pakistaní en Capiatá.
