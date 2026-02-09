A La Gran 7-30
09 de febrero de 2026 - 11:51

AUDIO: Caja Fiscal: no realizar reforma sería “inmoral”, según Bachi Núñez

Basilio Bachi Núñez, presidente de la Cámara de Senadores.
Basilio Bachi Núñez, presidente de la Cámara de Senadores.Senado Gentileza