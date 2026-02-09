A La Gran 7-30
09 de febrero de 2026 - 11:59

AUDIO: Reportan otro incendio: contingente militar camino a vertedero para sofocar el fuego

Incendio en Cateura. Helicóptero bambi de las Fuerzas Armadas trabaja en la zona de casi nulo acceso terrestre.
Incendio en Cateura. Helicóptero bambi de las Fuerzas Armadas trabaja en la zona de casi nulo acceso terrestre.