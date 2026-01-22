Ancho Perfil
22 de enero de 2026 - 17:12

AUDIO. Recomendaciones para evitar intoxicarse en las playas de Brasil

Vista aérea nocturna de la playa del Balneario Camboriú, en el estado de Santa Catarina, Brasil, durante una fiesta pública para recibir el año nuevo.Daniel Almeida

Muchos paraguayos que fueron a veranear a Santa Catarina, Brasil, padecieron infecciones gastrointestinales a consecuencia de las aguas contaminadas en las playas brasileñas. El infectólogo Hernán Rodriguez da recomendaciones para evitar las intoxicaciones por ingesta de aguas sucias.