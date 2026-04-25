Reportan 61 fallecidos por virus respiratorios en 2026: ¿cómo protegerse?

Las consultas por enfermedades tipo influenza (ETI) crecieron un 5% en la última semana, manteniendo la curva por encima del umbral estacional, según informó el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

En los Centros Centinela, las consultas pasaron de 1.911 a 2.012 en solo siete días, sumando un total nacional de 34.757 casos de enfermedad tipo influenza en 2026.

La situación hospitalaria también muestra signos de presión, con 283 internados por infecciones agudas graves, de los cuales el 17% se encuentra en cuidados intensivos.

Actualmente, el mayor porcentaje de hospitalizados se concentra en adultos de 60 años en adelante y en la franja escolar de 5 a 19 años. En lo que va del año, se registran 61 fallecidos por virus respiratorios.

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Vacunación anual: la barrera principal contra complicaciones

El Ministerio de Salud enfatiza que la inmunización es la forma más efectiva para reducir el riesgo de mortalidad. La vacuna contra la influenza está disponible para toda la población. La protección efectiva se alcanza dos semanas después de su aplicación.

Asimismo, se dispone de dosis contra el virus sincitial respiratorio orientadas a recién nacidos y niños menores de un año con factores de riesgo.

Las autoridades instan a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación para mitigar el impacto de los virus circulantes como el Influenza A H3N2 y el metapneumovirus.

Protocolo ante síntomas: reposo y medidas de protección

Ante la aparición de tos o dolor de garganta, es obligatorio el uso de tapabocas para impedir contagios, incluso dentro de los establecimientos de salud.

Las autoridades sanitarias resaltan la importancia de no enviar niños con síntomas a la escuela y evitar asistir al lugar de trabajo para prevenir ausentismos masivos.

El protocolo también incluye cubrirse la boca con el codo al toser, ventilar los ambientes cerrados y mantener un lavado de manos frecuente.

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Salud, asimismo, remarca que es fundamental buscar atención médica y evitar estrictamente el consumo de medicamentos sin indicación profesional.