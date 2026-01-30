Ancho Perfil
30 de enero de 2026 - 17:06

AUDIO. Asegurados del IPS se manifestarán contra la previsional

Paciente del IPS espera cateterismo desde hace 20 días y su familia exige respuestas
Desde la Asociación de asegurados del IPS, comunicaron la realización una manifestación mañana frente a la Previsional por el mal servicio y las precariedades que sufren los asegurados.