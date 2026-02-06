A La Gran 7-30
06 de febrero de 2026 - 14:17

AUDIO: Corte Suprema irá a convocatoria del Congreso pese a maniobra cartista para tratar a las apuradas la reforma de la Caja Fiscal

El ministro Víctor Ríos integra las circunscripciones de Misiones y Paraguarí.
Archivo, ABC Color