09 de febrero de 2026 - 19:20

AUDIO: Incendio en Catedral: “Es una situación compleja”, afirma capitán de bomberos

El incendio que se inició a las 15:30 de este lunes afectó todo el techo de la Catedral.
