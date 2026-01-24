Contacto Ciudadano
24 de enero de 2026 - 12:03

AUDIO: Fármacos adelgazantes: “El mensaje más importante es fortalecer la consulta médica”, afirman desde Ministerio de Salud

Dr. Víctor Arias, director del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud, en estudios de ABC 730 AM.
Dr. Víctor Arias, director del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud, en estudios de ABC 730 AM.ABC cardinal