Contacto Ciudadano
14 de febrero de 2026 - 08:00

AUDIO: Así se comportará el tiempo durante el fin de semana, según pronóstico de Meteorología

AME7929. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 06/02/2025.- Fotografía de una tormenta eléctrica este viernes, en Asunción (Paraguay). La Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay emitió una alerta de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos en la capital Asunción, Central, Itapúa, Alto Paraná, entre otras zonas. EFE/ Juan Pablo Pino
AME7929. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 06/02/2025.- Fotografía de una tormenta eléctrica este viernes, en Asunción (Paraguay). La Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay emitió una alerta de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos en la capital Asunción, Central, Itapúa, Alto Paraná, entre otras zonas. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino