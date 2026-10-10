Contacto Ciudadano
10 de octubre de 2026 a la - 09:20

AUDIO: Prefirió la cárcel por matar a Deisy que por violar restricción, revela Policía

Hombre joven, de pie con manos esposadas, viste camiseta amarilla y gris, abrigo negro y pantalones oscuros en ambiente sencillo.
Se entregó el presunto feminicida de Deisy Giménez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.