Enfoque económico
20 de diciembre de 2025 - 12:30

AUDIO: “Estamos cerrando el año con una deuda de 600.000.000 de dólares”, afirman desde Cifarma

Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).
Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).