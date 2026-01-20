La Primera Mañana
20 de enero de 2026 - 08:23

AUDIO: Bachi defiende adjudicación para ascensores y atribuye cuestionamientos a “guerra de empresas”

Basilio "Bachi" Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, en conferencia de prensa.
Basilio "Bachi" Núñez, presidente de la Cámara de Senadores.Senado Gentileza