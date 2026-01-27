La Primera Mañana
27 de enero de 2026 - 07:30

AUDIO: Asalto domiciliario en Fernando de la Mora deja dos muertos

Un hombre de 70 años y un delincuente resultaron muertos tras un asalto domiciliario en Fernando de la Mora, zona norte.
