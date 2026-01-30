La Primera Mañana
30 de enero de 2026 - 07:42

AUDIO: Reforma de la Caja Fiscal: “No querría que ocurra lo que está pasando con la caja municipal”, según diputada

Diputada Rocio Vallejo (PPQ) 11-04-2025
Diputada Rocio Vallejo (PPQ) 11-04-2025Gentileza