La Primera Mañana
02 de febrero de 2026 - 08:40

AUDIO: Diputados plantearán reformar la caja parlamentaria para tener “autoridad moral”

El vicepresidente de la Cámara Baja y aliado cartista, Hugo Meza dijo estar de acuerdo en analizar "caso por caso" el posible juicio político a ciertos ministros de Corte.
Foto Gentileza