La Primera Mañana
02 de febrero de 2026 - 07:23

AUDIO: Radares reparados detectaron apenas cuatro narcoavionetas seis meses

El avión Cessna 172, con matrícula boliviana CP-298, fue repelida por un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) y terminó bajando en una estancia de Brasil, a unos 23 kilómetros de la frontera con Paraguay.
