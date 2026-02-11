La Primera Mañana
11 de febrero de 2026 - 07:01

AUDIO: Ataque en Coronel Bogado: “Tenemos nombres y apellidos de los usuarios finales de esos explosivos”, dice ministro

Asalto con bombas en la empresa Algisa de Coronel Bogado De Iván Leguizamón <ileguizamon@abc.com.py> Destinatario Fotografía ABC Color <foto@abc.com.py> Responder a ileguizamon@abc.com.py Fecha 10-02-2026 14:32
Asalto con bombas en la empresa Algisa de Coronel Bogado De Iván Leguizamón <ileguizamon@abc.com.py> Destinatario Fotografía ABC Color <foto@abc.com.py> Responder a ileguizamon@abc.com.py Fecha 10-02-2026 14:32