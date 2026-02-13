La Primera Mañana
13 de febrero de 2026 - 10:39

AUDIO: La tendencia de los Therians. “Yo consulté con los profesionales y no está catalogado como una patología”, dice viceministra

Imagen ilustrativa: un therian saltando sobre otro en el Parque Centenario de Argentina. Foto: Clarín - Martín Bonetto
Martín Bonetto