No tiene nombre
24 de enero de 2026 - 12:05

AUDIO: Paraguay en Junta de la Paz: “Hay oportunidades para ganar y también para perder”, dice analista internacional

Santiago Peña firma el acta fundacional de la Junta de la Paz en Gaza, junto a Donald Trump.
Santiago Peña firma el acta fundacional de la Junta de la Paz en Gaza, junto a Donald Trump.Gentileza, Presidencia