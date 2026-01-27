Periodísticamente
AUDIO. Ministro de Defensa sobre reforma de la Caja Fiscal: “En las Fuerzas Armadas no hay incomodidad”

AME5742. LUQUE (PARAGUAY), 16/01/2026.- El Comandante de la Guardia Nacional de Massachusetts, Estados Unidos, Gary Keefe (d), y el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, asisten a la ceremonia conmemorativa del 46° aniversario de la creación del Grupo Aerotáctico este viernes, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
El ministro de Defensa, Óscar González fue abordado acerca del proyecto de reforma de la caja fiscal para efectivos militares. El secretario de Estado aseguró que no tienen reportes de efectivos o sectores que estén en desacuerdo con el proyecto presentado por el gobierno.