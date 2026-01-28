Periodísticamente
28 de enero de 2026 - 15:47

AUDIO. Caja Fiscal: lo bueno, lo malo y lo feo

Dr. Javier Parquet, experto en derecho administrativo.
Dr. Javier Parquet, experto en derecho administrativo.Archivo, ABC Color

El abogado y docente universitario Javier Parquet, reflexionó acerca de los alcances, ventajas y desventajas del proyecto de reforma de Caja Fiscal que promueve el gobierno.