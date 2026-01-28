Periodísticamente
28 de enero de 2026 - 15:10

AUDIO. Reforma de la caja fiscal: Docentes amenazan con no iniciar las clases

Silvio Piris
Silvio PirisMariela Fretes

El titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP); Silvio Piris advirtió que si no son escuchados por el gobierno en cuanto a la reforma de la caja fiscal, no iniciarán las clases.