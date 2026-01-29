Periodísticamente
29 de enero de 2026 - 15:51

AUDIO. Ex ministro de Hacienda analiza alcances de la reforma de la Caja Fiscal

Manuel Ferreira, exministro.GENTILEZA

El economista Manuel Ferreira, exministro de Hacienda explicó que el haber presentado el proyecto de reforma de la Caja Fiscal en un año electoral, fue una jugada sumamente arriesgada. “Creo que hubiese sido mejor si se presentaba hace dos años”, reflexionó.