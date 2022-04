Félix de Azara nada dijo sobre el nombre que asignó a esta ave. En su manuscrito solo señaló que algunos la llamaban “Lorito de cabeza negra” y, en sus Apuntamientos, que era muy conocido con el nombre de Ñendáy.

Bertoni (Vocabulario) y Gatti (Enciclopedia) señalaron que el nombre común de esta ave es Ñendái.

Azara tuvo cinco individuos muertos de esta especie, de los cuales describió al mayor en el manuscrito; aclarando en el mismo que, este psitácido, era el más abundante en las inmediaciones de la Capital y que no presentaba diferencia sexual. En sus Apuntamientos agregó que era de los loros que más abundaban, pero no creía que pasen “al sur de los 28 grados”.

Nuestro naturalista, tanto en el manuscrito, como en sus Apuntamientos, se ocupó de un ejemplar albino de esta especie que fue capturado en el pueblo de Yaguarón y remitido al gobernador Melo. ¿Dicho individuo sería una de las aves singulares que Melo, a su muerte, dejó como presente a los Reyes de España? Bien podría serlo.

Se sabe que aquel Ñandái albino fue llevado por Melo a España al término de su gobierno en 1787, y no resulta aventurado presumir que, por ser una de sus aves favoritas, regresó con él a esta parte de América en 1795; además, Azara lo consideró un “individuo singular”, denominación que también se empleó para designar a dos aves favoritas de Melo que, en cumplimiento de su última voluntad, fueron embarcadas en Buenos Aires, en junio de 1797, con destino a Madrid.

Sobre tal Ñandái albino se lee en el manuscrito de Azara:

“En el pueblo de Yaguarón se vieron, este año de 1787, dos Ñendays amarillos incorporados en una banda de Ñendays como el que acabo de describir. El maestro de Escuela del pueblo, viendo que dicha banda andaba muchos días por las chacras vecinas, dio orden a los muchachos para que los cogiesen vivos, dichos dos individuos, y en efecto cogieron el uno, que fue regalado el señor Gobernador don Pedro Melo de Portugal, el cual lo conserva para llevarlo a España. Yo he examinado este individuo y se diferencia de los otros Ñendays en [que] toda su pluma es amarilla. Lo negro que el Ñenday tiene en la cabeza en este es rojo. El pico, lo alrededor de los ojos, los tarsos y dedos, son blanquizcos, y los ojos rojos como los del hombre albino. Conservó del Ñenday lo rojo en lo bajo de las piernas, y una absoluta semejanza o igualdad en todas partes y proporciones del cuerpo. De lo dicho infiero, sin dudar, que es verdadero Ñenday, y que entre las aves hay albinos como entre los hombres, y también entre los cuadrúpedos, como yo los he visto en el mono Cay”.

Nomenclatura

Sonnini concluyó que el Ñendáy de Azara era una especie nueva, y que nuestro naturalista estaba equivocado al considerarla como la misma que la Caïca de Buffon (Pionopsitta caica). En efecto, dicha ave resultó nueva para la ciencia, y fue identificada por Vieillot con el nombre de Perriche nenday o Psittacus nenday (Nandayus nenday; 1823, Tabl. Encyc. Méth., Orn., pt. 3, p. 1400).

El epíteto que identifica a esta especie corresponde a la denominación guaraní que Azara le asignó.

Costumbres

Azara apuntó sobre las costumbres de esta ave:

“Anda en bandas numerosas destruyendo los maizales, trigales, y naranjos, si no se lo embarazan. (…) Se para en los árboles y también baja mucho al suelo. Dicen que no se domestica, y lo cierto es que nadie lo cría en su casa. Para bajar al suelo suelen dejar alguno de atalaya para que avise a los demás del peligro, por cuyo motivo son bastante difíciles para matarlos, nada más sé de ellos en el día”.

En sus Apuntamientos añadió:

“Sus chillidos altos, agrios y continuos, incomodan mucho. Habita las quintas y costas de bosques, y no he visto que le domestiquen, ya sea por su voz incómoda, o tal vez porque no aprenda a hablar”.

Nido

Nuestro naturalista consignó sobre el nido del Ñandái, en sus Apuntamientos, solamente que: “Cría tres pollos en agujeros de árboles”.

Caracteres

La descripción del Ñendáy de los Apuntamientos difiere de la del Ñenday del manuscrito en que, en esta última constan los siguientes detalles, que fueron omitidos en la primera:

Cola: doce plumas en escalera, las dos del centro son las mayores de seis pulgadas cuatro líneas, y la exterior por cada lado de tres pulgadas cuatro líneas. Todas ellas están gastadas en la punta como si el ave se apoyase con ellas en los troncos;

Ala: las plumas catorce y dieciséis dan indicio de hacer uso de ellas por estar algo gastadas;

Pico: muy fuerte, negro, y cubierta su base de una membrana algo más clara que el pico, ancha de cerca de una línea, la cual no tiene figura de anteojos. En ella están las narices casi ocultas con las plumitas de la base;

Uñas: agudas, corvas, fuertes, negras, de perfil con dos aristas;

Dedos: cuatro, los dos anteriores. Los más largos y fuertes son los exteriores. El anterior exterior tiene cuatro articulaciones y once y media líneas, sin la uña, con seis yemas por debajo no muy ásperas. El exterior posterior tiene cuatro articulaciones y cinco yemas, y es largo diez líneas. La mayor uña tiene cinco líneas, tres articulaciones, y cuatro yemas el otro dedo anterior, y dos con tres yemas el otro posterior;

Tarso: pelado y de escama granujienta, lo mismo los dedos, y todo del color que yo tengo la cara, esto es trigueño; y,

Pierna: vestida toda la mitad inferior con plumas de color de grana, y la mitad superior de color verdegay.