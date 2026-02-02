Algunas zonas tropicales podrían tener un calentamiento mayor debido al cambio climático

Sedimentos lacustres de los Andes colombianos han sido usados para esa investigación, publicada en la revista Pnas.

El Plioceno, hace entre 2,5 y 5 millones de años, es la época más reciente en la que la Tierra se calentó con niveles de CO2 atmosférico similares a los actuales. Entonces el planeta era, de media, entre 2,5 y 4 grados más cálido que hoy y Groenlandia estaba prácticamente libre de hielo.

Aquel periodo dio paso al Pleistoceno, una época más fría, con el inicio de glaciaciones a gran escala en el hemisferio norte.

Aunque los cambios en la temperatura de los océanos a lo largo de esas épocas son relativamente bien conocidos, las estimaciones cuantitativas de la magnitud del cambio de temperatura terrestre en los trópicos son escasas, según el artículo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La nueva investigación indica ahora que durante el Plioceno las tierras tropicales se calentaron casi el doble que los océanos.

En 1988, un equipo de científicos holandeses y colombianos recuperó un núcleo sedimentario de 580 metros de longitud de la cuenca de Bogotá, en Colombia.

Formada hace millones de años, la cuenca ha conservado sedimentos de forma continua y prácticamente intacta desde finales del Plioceno.

El equipo analizó un tipo de grasa presente en las bacterias conservadas en el núcleo, lo que le permitió reconstruir un registro de temperaturas de la región desde el Plioceno hasta el Pleistoceno, o Edad de Hielo.

En comparación con la época actual, el Holoceno, esa región terrestre de los Andes tropicales era aproximadamente 3,7 grados más cálida que en la actualidad, mientras que la superficie del mar tropical solo lo era 1,9 grados.

Esto significa que las temperaturas terrestres en los trópicos cambiaron entre 1,6 y casi 2 veces más que las del océano tropical, de acuerdo con la Universidad de Colorado en Boulder (EE.UU), una de las firmantes del texto.

El océano Pacífico tuvo una condición de El Niño casi permanente durante el Plioceno tardío, lo que a su vez calentó aún más los Andes tropicales, explicó Lina Pérez-Ángel, de la Universidad de Brown.

Los episodios modernos de El Niño ya han provocado un calentamiento significativo y sequías en el norte de los Andes, y el equipo advirtió de que la zona podría sufrir un calentamiento adicional, ya que ese fenómeno podría producirse con mayor frecuencia debido al cambio climático.

Si se comparan los registros de temperatura de las últimas dos décadas con lo que predijeron los modelos climáticos hace unas décadas, "se observa que todos los datos del mundo real se encuentran en el extremo superior de esas predicciones", destacó Julio Sepúlveda, de la Universidad de Colorado.

Esto se debe, en parte, a que hay muchos mecanismos de retroalimentación en la naturaleza y superar ciertos umbrales "podría desencadenar una serie de eventos en cascada que amplifican los cambios".

Los trópicos no reciben tanta atención como otras regiones en la ciencia climática, dijo Pérez-Ángel, en parte porque la mayoría de las instituciones líderes que estudian el cambio climático están en latitudes medias y altas, como América del Norte y Europa.

Además, los trópicos no se están calentando tan rápido como regiones más frías como Groenlandia o la Antártida, pero en una zona donde las temperaturas ya son muy altas cualquier aumento podría superar el umbral de lo que las personas y la fauna pueden tolerar.

Los trópicos albergan aproximadamente al 40 % de la población mundial, pero hay muy poca evidencia directa de cómo responden las temperaturas terrestres tropicales al cambio climático, destacó la investigadora.

Por ello, agregó, "si queremos estudiar el cambio climático para ayudar a las personas, debemos prestar más atención a los cambios regionales para que quienes viven allí sepan qué esperar".