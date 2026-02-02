La NASA aprueba la quinta misión comercial tripulada de Axiom a la EEI

La empresa, cuyas misiones han sido comandadas por el astronauta estadounidense retirado de NASA Michael López-Alegría, de origen español, tendrá a cargo la misión, que se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, informó la compañía.

Se prevé que la Axiom 5 (Ax-5), cuya tripulación se anunciará próximamente, permanezca hasta 14 días acoplada al laboratorio orbital.

Axiom Space, una de las pocas compañías con experiencia probada en vuelos espaciales humanos, ha ejecutado con éxito cuatro misiones previas en cuatro años, con 14 astronautas privados y gubernamentales, detalló la empresa, con sede en Texas.

"Las cuatro misiones anteriores han expandido la comunidad global de exploradores espaciales, diversificando las investigaciones científicas en microgravedad y proporcionando información significativa que está beneficiando el desarrollo de nuestra próxima generación de estación espacial, Axiom Station", dijo Jonathan Cirtain, presidente de Axiom Space.

Las misiones anteriores estuvieron comandadas por hispano-estadounidense Michael López-Alegría, y la también astronauta retirada de la NASA, Peggy Whitson, vicepresidenta de vuelos espaciales humanos.

Estas misiones lograron varios hitos, como la primera astronauta saudí y el primero turco en el espacio, y la primera vez que astronautas de Arabia Saudita, India, Polonia y Hungría vivieron y trabajaron a bordo de la EEI.

Las investigaciones derivadas de estas misiones han sido pioneras, incluyendo estudios sobre diabetes, con monitoreo de glucosa en tiempo real y administración de insulina en microgravedad, y estudios de cáncer, probando un fármaco terapéutico que entró en ensayos clínicos el año pasado.