Mujeres bolivianas desafían los estereotipos y promueven su protagonismo en la ciencia

Con esta actividad las participantes se propusieron vencer los límites y estereotipos a través de espacios de fomento de su protagonismo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés), para así reducir las brechas de género y contribuir a la sociedad con proyectos de impacto.

"Para nosotras es muy importante ayudar a otras niñas y mujeres a reconocer que la ciencia es parte de nuestra profesión (...) y mostrar que la ciencia es divertida y pura pasión", dijo a EFE la presidenta de la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo (OWSD, en inglés), Cecilia Soto.

Soto destacó que existen cada vez "más (mujeres) interesadas en estudiar ciencia" en Bolivia, a pesar de las limitaciones materiales o económicas y las dificultades de acceso a financiamiento para costear proyectos propios, en los que consideró que el rol de las universidades es fundamental.

Un ejemplo de esto es Jeloska Chávez, una joven recientemente egresada de la carrera de informática de la UMSA, quien trabaja como desarrolladora de software y es uno de los ejemplos más exitosos de mujeres jóvenes ligadas a una ocupación tradicionalmente asignada a los varones.

Chávez explicó a EFE que una parte de sus logros estuvo en buscar "oportunidades académicas y sitios donde pueda aplicar (el conocimiento)" que fue adquiriendo, además de valorar que "cada vez se abren más esos espacios".

Para esta joven, la presencia de las mujeres en la ciencia "es algo que se tiene que estar trabajando constantemente" y consideró que aún existen estereotipos que asignan a cada género tareas específicas, por lo que todavía "hay mucho trabajo que hacer" para que la capacidad de cada una de ellas se visibilice.

La actividad contó con la presencia de un par de expositoras en robótica y magia química, que captaron la atención de los asistentes, además de despertar curiosidad por la ciencia.

Tal es el caso del puesto de Anahí Mamani, una joven que lidera la plataforma Ciencia Link Bolivia, en el que exhibió varios prototipos.

Esta plataforma está dedicada a la selección de investigaciones y proyectos en robótica, programación, impresión 3D, inteligencia artificial, astronomía y biotecnología, entre otros, y a difundirlos en el país.

También estuvo presente el Club de Magia Química, un círculo que tiene más de medio siglo de existencia y que está dedicado a captar la afición por la química mediante trucos visuales que se generan a través de la mezcla de sustancias y su exposición a elementos como el fuego.

"Esto sirve para la divulgación científica (y para) demostrar que la química no es para nada aburrida y que se animen a entrar a la carrera", mencionó a EFE Lorena Chipana, estudiante de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA.

El 11 de febrero está instituido por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para crear conciencia sobre los aportes de las mujeres en la ciencia y la importancia de la equidad de género de cara a la resolución de los principales problemas globales.