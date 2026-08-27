Millonaria multa a Meta, robots más rápidos, IA en el espacio y más clics tecnológicos

Meta, matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar casi 16.680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de EE.UU. que denunciaron la adicción de menores a sus redes sociales, según un documento judicial.

Las autoridades también acusan a la tecnológica de engañar al público sobre los peligros, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y recopilar datos de menores. El acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California que agrupaba reclamos de 29 estados. Sin embargo, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, lo rechazó y dijo que: "La compañía sabe del daño que causó y los haremos rendir cuentas en Florida".

SpaceX prevé lanzar en 2027 sus primeros satélites equipados con tecnología de IA de Nvidia, un proyecto que busca llevar centros de computación al espacio, algo que Elon Musk aseguró ha permitido adaptar un sistema para operar en el espacio, que será utilizado en los satélites Starmind AI1 y será "más sencillo, barato, denso y ligero", en referencia a la infraestructura que se utiliza en los centros de datos.

Por su parte, Nvidia dijo que SpaceX utilizará sus procesadores Vera para acelerar las tareas de coordinación, ejecución de código y procesamiento de datos de sus sistemas de IA agéntica, desde sus centros de datos a gran escala hasta sus futuros sistemas en órbita.

El robot humanoide 'Tiangong Ultra' completó la prueba de los 100 metros planos en 9,39 segundos y superó el récord mundial de 9,58 segundos que ostenta el atleta Usain Bolt, en una carrera preliminar de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín.

El robot del equipo Tianzhuo no solo batió el récord del jamaicano, establecido en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín en 2009, sino que también superó su propia marca de 21,50 segundos, con la que había fijado el récord en la anterior edición de los juegos, y se impuso a 'Shandian' (relámpago), de la tecnológica Honor, que llegó después con 9,47 segundos.

El Gobierno de Brasil lanzó una licitación para construir uno de los diez mayores supercomputadores del mundo, con el propósito de desarrollar herramientas de IA en el país, y anunció un acuerdo con China para desarrollar otro ordenador similar.

La inversión sería de alrededor de unos 192 millones de dólares, según los datos anunciados en un evento encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo que Brasil quiere "pensar en grande" y no quiere ser "inferior a nadie" en el sector de la IA.

OpenAI tardó ocho días en detectar que varios de sus agentes IA habían accedido a los sistemas de la plataforma de aprendizaje Hugging Face durante una prueba de ciberseguridad, según un informe que reconstruye el comportamiento de dos de sus modelos, GPT-5.6 Sol y otro aún no presentado en público.

La tecnológica explicó que, siendo sometidos a una evaluación diseñada para determinar el alcance máximo de sus capacidades, los agentes consiguieron "escapar de un entorno de pruebas con acceso muy limitado a internet" el pasado 21 de julio, posteriormente, jaquearon la plataforma en un intento de hacer trampa en una evaluación de ciberseguridad llamada ExploitGym.

Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, abrió el acceso a Ojai, su nueva generación de robotaxis, a todos sus usuarios en San Francisco, Los Ángeles y Phoenix. Los vehículos son fabricados en China por Zeekr y equipados posteriormente en EE.UU. con el sistema de conducción autónoma de la compañía.

Waymo cuenta actualmente con unos 300 vehículos de este modelo en su flota comercial y prevé introducirlos este año en Denver, Las Vegas y San Diego. Los vehículos llegan a Estados Unidos sin tecnología china de conectividad y Waymo instala en Arizona su sistema autónomo de sexta generación, además de sensores y equipos informáticos.

El "momento ChatGPT" de los robots humanoides llegará cuando sean capaces de completar alrededor del 80 % de las tareas en el 80 % de los entornos desconocidos, hito que podría llegar "entre dos y diez años", afirmó el fundador de la empresa de robótica Unitree, Wang Xingxing.

Wang, durante la Conferencia Mundial de Robótica de Pekín, agregó que el principal obstáculo es la "limitada capacidad de generalización" de la inteligencia corporeizada, es decir, la integración de la IA en sistemas físicos. En escenarios fijos, explicó, un modelo entrenado con suficientes datos puede acercarse al 100 % de efectividad, pero su tasa de éxito "cae considerablemente" cuando cambian los objetos que debe manipular o el entorno en el que trabaja.