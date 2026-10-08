Robot Luka sirve en hoteles, China alcanza a EE.UU. en la IA, y otros clics tecnológicos

Luka, un robot humanoide que habla español y que la empresa estadounidense VaultBots quiere llevar a hoteles, restaurantes y centros geriátricos, se presentó en un panel de robótica de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

"Luka no va a reemplazar ningún empleo. En realidad, va a mejorarlos todos", dijo a EFE el fundador de VaultBots, Gary Khachatryan, quien explicó que el humanoide Luka camina, guía a la gente y responde preguntas en ochenta idiomas, puede reforzar el servicio en las horas pico o recomendar restaurantes a los huéspedes y "así libera más tiempo para que los humanos interactúen con los clientes”, sin embargo, necesita del control humano a través de una especie de tableta electrónica.

La tecnológica estadounidense Figure, especializada en crear humanoides con IA, logró que robots obsoletos se lanzaran al horno de fundición de una acería para destruir a gran parte de su flota de robots humanoides F.02, proteger su propiedad intelectual y acelerar la producción de su próximo modelo.

La empresa de robótica explicó que desmontarlos hubiera llevado demasiado tiempo, por lo que pidió ideas a los internautas y ahí surgió la propuesta del actor Arnold Schwarzenegger, copiada de una escena de la película 'Terminator 2: Judgement Day', en la que el robot T-800 pide ser arrojado a una caldera de acero fundido para destruir su tecnología y salvar a la humanidad.

Los avances de China en IA han recortado "drásticamente" la ventaja de las empresas estadounidenses en este sector. Los principales modelos chinos se han quedado a solo un 3 % de distancia de sus competidores estadounidenses – después de haber estado a un 9 % en mayo- en las puntuaciones de referencia tras el lanzamiento de la versión 4.1 de Flash, de DeepSeek, en septiembre, de acuerdo con un informe publicado por Bloomberg Intelligence (BI).

El Flash V4.1 ocupó el sexto lugar en el mundo el mes pasado en LiveBench -un medidor que califica los modelos de IA en función de sus respuestas y análisis de preguntas, acertijos o tareas- con una puntuación de 81,1, cerca del modelo Fable 5.1 de la estadounidense Anthropic, que quedó primero con 83,4 puntos.

La organización científica Biohub, respaldada por Mark Zuckerberg, se alió con el Gobierno de Donald Trump, Google y otras instituciones para invertir 1.800 millones de dólares en el desarrollo de modelos de IA capaces de predecir cómo funcionan las células humanas y qué efectos tienen sobre ellas distintas enfermedades y tratamientos. El objetivo es "acelerar la investigación de enfermedades y el desarrollo de nuevos medicamentos", detalló Biohub.

El Virtual Biology Initiative busca crear una suerte de "célula virtual" que permita a los investigadores realizar experimentos de forma digital y anticipar qué intervenciones podrían ser más efectivas antes de probarlas en el laboratorio.

Las autoridades en Finlandia ordenaron a la empresa Tuike Finland Oy, representante de Google en el país nórdico, que paralice las talas ilegales en dos municipios en los que proyecta construir dos grandes centros de datos y la acusó de iniciar las obras sin esperar estudios de impacto ambiental.

La Agencia de Licencias y Supervisión (LVV) del país conminó a Google a detener "de inmediato" todos los trabajos en las regiones de Muhos y Kajaani hasta que se hayan completado las evaluaciones. Ambos proyectos forman parte del plan anunciado por Google de invertir en el país unos 15.000 millones de dólares para expandir su infraestructura, la mayor inversión del gigante tecnológico en Europa.

El exinvestigador de OpenAI y Anthropic Jacob Coxon reiteró que, con el ritmo actual, "hay más probabilidades de que la humanidad pierda el control de estas IA de que lo mantenga", lo que "podría acabar en la extinción humana".

Coxon, que dimitió de su puesto en Anthropic el pasado septiembre tras asegurar que las compañías de IA no estaban actuando con responsabilidad y que uno de sus principales objetivos es automatizar la propia investigación en esta tecnología, criticó la carrera entre las empresas para alcanzar la denominada 'superinteligencia' y cuestionó una cultura empresarial basada en "moverse rápido, romper cosas y arreglarlas después".

El laboratorio de IA para el Bien Social de Microsoft dio apoyo a ocho proyectos, incluido el desarrollo de una herramienta de la Universidad Tecnológica (UTEC) para la detección temprana en palmeras de la plaga del picudo rojo, en sus primeros seis meses en Uruguay.

El resultado de este apoyo fue una herramienta que permite automatizar la definición de los patrones observados en fotografías de las palmeras y que, según la UTEC, serán la base para investigar el comportamiento de otras plagas y buscar una solución al picudo rojo, que ingresó al país suramericano en 2022 afectando a las palmeras canarias.