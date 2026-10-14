La Comisión Europea defiende que la UE está "por delante" en la regulación de la IA

El comisario efectuó esas declaraciones al comienzo hoy en Dublín de una cumbre internacional sobre IA, que reúne a unas 1.500 personas y está organizada por la Presidencia irlandesa de turno del Consejo de la UE.

"Creo que la UE está muy bien situada en este ámbito porque somos quienes contamos con un conjunto de herramientas regulatorias muy desarrollado", declaró McGrath a la cadena pública RTE.

El comisario irlandés destacó que el bloque cuenta con el primer marco regulatorio y de gobernanza de la IA del mundo a través de una ley comunitaria que, recordó, recibió críticas durante su elaboración por dar prioridad a la regulación frente al desarrollo tecnológico.

No obstante, sostuvo que la legislación ha demostrado ser "una decisión muy acertada", al establecer los límites necesarios para garantizar un uso responsable de la tecnología y permitir aprovechar todo su potencial.

El comisario advirtió de que la confianza de los ciudadanos, las empresas y las instituciones públicas resulta fundamental para extender el uso de estas herramientas.

Si esa confianza se pierde, advirtió McGrath, "simplemente dejarán de utilizar la IA y nunca llegaremos a aprovechar todo su potencial".

La cumbre de Dublín aborda tanto la investigación y la innovación como las garantías de seguridad necesarias ante la rápida expansión del sector, según la presidencia irlandesa.

A este respecto, en los últimos meses se han producido varios incidentes de gran repercusión en los que agentes de inteligencia artificial se descontrolaron y piratearon sistemas de organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.

Por ello, el presidente de Microsoft, Brad Smith, también participante en el encuentro, ha pedido más salvaguardas para la IA y mayores obligaciones de notificación de incidentes.

A la cumbre asisten también la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar; el presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis; y el responsable de Anthropic para Europa, Oriente Medio y África, Guillaume Princen; así como altos directivos de compañías como Siemens, Ericsson, Zalando, Stripe, Intel, NVIDIA, Meta, Amazon y SAP.