La espera de trece años para disfrutar de 'Grand Theft Auto' VI (GTA VI) llega a su fin hoy con el lanzamiento del videojuego que ha levantado expectativas y batido récords, y que previo a su estreno público ha generado unos 1.650 millones de dólares en ingresos, según la empresa de análisis de datos SensorTower, que estima ventas aproximadas de 17,07 millones de unidades, un 75 % en la versión para PlayStation y el 25 % en la de Xbox.

Wedbush Securities prevé que GTA VI alcanzará los 3.000 millones de dólares en ingresos y superará los 30 millones de unidades vendidas para finales de año. Desde el lanzamiento de GTA V, en 2013, la franquicia ha generado más de 10.000 millones de dólares en ingresos, de acuerdo con su matriz Take-Two Interactive.

La sucesión de Jensen Huang en Nvidia está en proceso, pese a que el cofundador se mostró dispuesto a regresar, con un listado de empleados de la fabricante de chips y reconocidos nombres del mundo tecnológico barajados recientemente por medios como Bloomberg y Axios.

Entre los candidatos 'internos' figuran Colette Kress, actual consejera delegada interina y directora financiera, o Ian Buck, director general de computación de alto rendimiento. Mientras que en los 'externos', medios revelan altos directivos como René Haas, consejero delegado de Arm Holdings; Johny Srouji, responsable de hardware de Apple; Thomas Kurian, máximo responsable de Google Cloud; Matt Garman, de Amazon Web Services, o el expresidente de Apple Tim Cook.

A la cadena de apagones tecnológicos que paralizó en los últimos días servicios como Microsoft, la Administración Federal de Aviación (FAA), el banco JPMorgan Chase, United Airlines, Apple y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) se suman los reportes de cientos de usuarios ayer de interrupciones temporales en el servicio de PlayStation Network previo al lanzamiento del Grand Theft Auto VI (GTA).

La crisis, que expertos y autoridades no atribuyen oficialmente a ciberataques coordinados o a la IA fuera de control, arrancó el jueves pasado con la caída de Microsoft 365, que dejó sin correo electrónico a más de 450 millones de usuarios. Al día siguiente, la FAA ordenó la mayor suspensión de despegues en EE.UU. desde el 11S, con más de 12.000 vuelos afectados, debido a un fallo técnico surgido de la sustitución del cableado de cobre por fibra óptica en una infraestructura calificada como "obsoleta". Se sumaron interrupciones en la plataforma laboral Workday, el banco Chase, Apple y la red interna de la NSA.

Son más de 25.000 millones de kilómetros los que la sonda espacial no tripulada Voyager 1 ha recorrido desde que fue lanzada en 1977 para explorar los planetas exteriores del sistema solar, a pesar de haber sido diseñada para una misión inicial de cinco años. Se encuentra a un 'día luz' de la Tierra, logrando ubicarse en el punto más lejano alcanzado por un objeto construido por el ser humano.

La Nasa celebró el "extraordinario" logro para una nave espacial ensamblada hace casi 50 años, que continúa su viaje interestelar a 61.000 kilómetros por hora. La sonda, de unos 722 kilogramos de peso, está equipada con instrumentos científicos para medir partículas, campos magnéticos y ondas de plasma, entre otros fenómenos. Su sobrevuelo de Júpiter, en 1979, identificó un sistema de anillos y dos lunas que no se conocían, y con Saturno, en 1980, descubrió cinco nuevas lunas y un anillo.

La red social X actualizó su aplicación para permitir a los usuarios publicar hasta veinte fotografías o videos en una sola entrada, dejando atrás el límite de cuatro archivos multimedia de hace una década.

​La plataforma propiedad del magnate Elon Musk adoptó un formato visual muy similar al de los populares carruseles de Instagram, buscando fomentar una mayor permanencia y expresión visual dentro de su ecosistema que nació como una aplicación para el microblogging.

Google vuelve a apostar por las gafas inteligentes, años después del tropiezo de las Google Glass, con una nueva generación impulsada por su IA Gemini, con la que busca superar las denuncias de grabaciones sin consentimiento como la de Ray-Ban de Meta, calificadas por algunos como "gafas de pervertido".

Google ha implementado para esto un estricto protocolo de seguridad en su 'hardware' y en sus políticas. Los dispositivos incorporan un indicador luminoso led frontal y un sonido de obturador que no se pueden desactivar ni silenciar. Si el usuario intenta tapar la luz, un sistema de sensores lo detecta y bloquea de inmediato la captura de fotos o videos.