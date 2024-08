Descenso de temperatura desde la madrugada del sábado se extenderá hasta el domingo

Desde la Dirección de Meteorología informan que el amanecer con marcado descenso de las temperaturas de este sábado está afectado por el ingreso de un frente frío que afecta principalmente al centro y sur de ambas regiones.

Informan también que este frente se extendería a más departamentos del país a lo largo del día, incluso el domingo.

Entre los fenómenos esperados se encuentran lluvias leves y dispersas, vientos moderados del Sur y un ligero descenso en la temperatura.

Se esperan lluvias también para el domingo

Desde Meteorología señalan que para mañana, domingo, se anticipan lluvias dispersas, especialmente en los departamentos del sur, centro y este de la Región Oriental. Las condiciones mejorarían durante la tarde.

La temperatura mínima a partir de esta noche oscilaría entre los 13° C y los 16° C en el sur y centro de la región Oriental.

Las máximas de hoy oscilarán entre 19° C y 24° C en el sur, centro y este de ambas regiones, mientras que en el resto del país estarán entre 27° C y 32° C.

El tiempo en Asunción

El tiempo en la capital actualmente se presenta fresco, con temperaturas por debajo de los 17° C y una sensación térmica apenas por encima de los 15° C, con vientos de 26 km/h soplando desde el sureste.

Para la mañana se esperan mínimas de 16° C y máximas de 18° C. El tiempo estaría fresco, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur algunas lloviznas.

Por la tarde, las temperaturas tendrían un ligero ascenso, con mínimas de 18° C y máximas de 19° C, con tiempo fresco, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y algunas lloviznas.

Por la noche las temperaturas volverían a descender, con mínimas de 15° C y máximas de 18° C. El tiempo permanecerá fresco, con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur y algunas lloviznas.