16 de febrero de 2026 - 05:21

Meteorología: posibles lluvias y tormentas al comenzar la semana en Paraguay

FERNANDO ROMERO

El pronóstico de la Dirección de Meteorología indica que podrían registrarse lluvias dispersas e incluso tormentas eléctricas en varias zonas del país durante la jornada de hoy. La semana traería de nuevo mucho calor.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur.

Las condiciones del tiempo se normalizarían desde mañana en gran parte del país, pero aún podrían registrarse tormentas principalmente en el sur y este al menos hasta el miércoles.

Las temperaturas vuelven a subir y este lunes se esperan temperaturas máximas de 38 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 39 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.

