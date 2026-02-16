Meteorología: posibles lluvias y tormentas al comenzar la semana en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur.

Las condiciones del tiempo se normalizarían desde mañana en gran parte del país, pero aún podrían registrarse tormentas principalmente en el sur y este al menos hasta el miércoles.

Las temperaturas vuelven a subir y este lunes se esperan temperaturas máximas de 38 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 39 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.

