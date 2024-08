Doble sentido sobre Carmen Soler

Les pongo al tanto porque vivo en la zona y no sabía que era doble sentido hasta ayer, martes, y quiero comentarles también que me pasó lo mismo al ponerme en doble sentido, ya que un auto que estaba sobre Choferes del Chaco entró en la calle Carmen Soler y estuvimos a punto de ocasionar un choque frontal.



Yo, sin saber, le hice cambio de luces y le dije que era de un sentido; el conductor me dice lo contrario y me señala el cartel donde está el nombre de la calle y ahí me percaté de que habían cambiado dicha dirección.



¿Dónde estaban los agentes de tránsito?



Oscar Martínez