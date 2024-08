Arrancó la Fiesta CONMEBOL Evolución

La primera jornada de los equipos nacionales no fue con el pie derecho, el equipo Femenino Porvenir Sub 16 de San Pedro cayó ante Calleja de Bolivia por 2-1. Porvenir se encuentra en el Grupo A junto a River Plate de Argentina, Colombia Sub 16, Academia Cantolao de Perú y Calleja de Bolivia.

Por su parte la Selección Juvenil de Ñeembucú fue goleada por 5-0 ante la Liga Vallecaucana de Colombia. El próximo encuentro de la Selección de Ñeembucú será este lunes, 10:30 ante Alianza Lima de Perú. La Selección de Ñeembucú se ubica en el Grupo B junto a Liga Vallecaucana, Alianza Lima, Santa Cruz FC de Bolivia t ULA FC de Venezuela.

La jornada del domingo concluye esta tarde (15:30) con los encuentros de la Sub 13 masculino donde Nacional de Presidente Franco se enfrentará a Alianza Lima de Perú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resultados:

SUB 16 FEMENINO

Academia Cantolao 1 - River Plate 3

Madeira Club Lara 0 – Ferroviária 2

Liga Vallecaucana 4 – Calleja 0

Liverpool FC 1 - Independiente del Valle 6

Ferroviária 4 – Liverpool FC 0

River Plate 0 – Liga Vallecaucana 2

Independiente del Valle 2 – Colo Colo 1

Calleja 2 – Porvenir 1

SUB 14 FEMENINO

Club Nacional 0 - River Plate 0

Selección Ñeembucú 0 - Liga Vallecaucana 5

Santa Cruz FC 0 - ULA FC 5

GEN Chile 2 - Búhos ULVR 2

Liga Vallecaucana 6 – Santa Cruz FC 1

River Plate 1 – GEN Chile1

Búhos ULVR FC 1 – Sao Paulo 3

ULA FC 3 – Alianza Lima 1

SUB 13 MASCULINO

Palmeiras 5- Megacenter 0

Independiente del Valle 2 – Liga Vallecaucana 0

GEN Chile 0 – River Plate 7

Alianza Lima 4 – Treinta y Tres 0