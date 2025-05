Vídeo: supuesta policía agrede y amenaza a familia por estacionamiento

En medio de una masiva participación en los festejos patrios, una pareja que fue con su hijo pequeño encontró un espacio libre para estacionar en la calle Estrella del microcentro de Asunción y se instaló en el sitio. Sin embargo, denunció que minutos después, una supuesta agente de la Policía Nacional llegó y les exigió el lugar.

Ante la negativa de la familia, la mujer reaccionó de forma prepotente, exhibió una supuesta placa policial y reclamó el espacio como suyo, según se pudo observar en vídeos que captaron el momento.

Como la familia se negó a entregar el espacio, la denunciada agredió al conductor y amenazó a los ocupantes del vehículo estacionado.

“Con actitud prepotente me dice que me va a multar, que tiene contactos, que me va a perjudicar y que no está jugando conmigo. Posteriormente, viene un vehículo que estaciona frente a mí, ella se va al vehículo y baja con una placa policial. Luego me dice: ‘Vos pensás que estoy jugando contigo’ y golpea mi vidrio. Al bajarlo, ella intenta agarrar dos veces mi celular porque ve que la estamos filmando”, mencionó Cristian Cáceres, denunciante.

Supuesta reserva del espacio

La supuesta agente alegó que tenía una actividad en la Comandancia y que tenía reservado dicho espacio para ello, según indicaron los denunciantes.

Sin embargo, cuando la familia le solicitó ver la supuesta placa policial para verificar si era real y la identificación, esta se negó a mostrar e incluso lo ocultó de las cámaras de los celulares, conforme se ve en los vídeos.

Los denunciantes revelaron que la mujer estaba acompañada de un hombre, quien conducía el vehículo en el que circulaban, por lo que no descartan que la placa sea real y le pertenezca al mismo.