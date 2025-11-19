Macedonia convoca a Omari Moore, que podría dejar de contar como extracomunitario

Si el exterior del Valencia Basket debuta en alguno de los dos partidos que disputará Macedonia del Norte contra Azerbaiyán o contra Irlanda dejaría de contar posteriormente como jugador extracomunitario en las competiciones organizadas por la acb.

El conjunto valenciano es conocedor de la convocatoria de Moore por Macedonia del Norte y el jugador podrá acudir a la llamada de la federación, según pudo saber EFE por fuentes de la entidad.

Sus compatriotas Nate Sestina, que arrastra problemas físicos, y Jacob Wylie también han sido convocados por Macedonia del Norte, aunque el reglamento solo permite la participación de uno de los naturalizados.

El interior ‘taronja’ y compañero de Moore, Nate Reuvers, ya vivió la misma situación cuando debutó con la selección de Hungría el pasado año.

Actualmente, el Valencia Basket cuenta con Moore, Kameron Taylor y Braxton Key como jugadores extracomunitarios, algo que limita las convocatorias en la acb al permitir solo dos extracomunitarios dentro de los doce convocados.