Acusan a 20 personas de manipular partidos de baloncesto en EE.UU. y China

Los acusados "participaron en un esquema de manipulación de puntos que involucró a más de 39 jugadores de más de 17 equipos diferentes de baloncesto masculino de la División I de la NCAA, quienes luego arreglaron e intentaron arreglar más de 29 partidos" por millones de dólares en apuestas, según documentos judiciales recogidos este jueves por medios estadounidenses.

Entre los sospechosos de la investigación del FBI figuran 16 exjugadores de baloncesto universitario, dos entrenadores y dos "apostadores deportivos de alto riesgo".

La trama comenzó en septiembre de 2022 cuando los acusados sobornaron a jugadores de la Asociación China de Baloncesto para que manipularan los resultados de sus encuentros, de forma que el margen final de victoria o derrota beneficiara a los apostadores.

Esta conspiración se extendió a la liga de baloncesto universitaria estadounidense y afectó juegos disputados por la Western Michigan University, Butler, St. Johns, Tulane, East Carolina, McNeese State, Nicholls State, St. Louis University, Duquesne, Lasalle, Fordham, SUNY Buffalo, Kent State, Ohio University, Georgetown y DePaul, según los investigadores.

La acusación se produce tres meses después de que el jugador de los Miami Heat Terry Rozier y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueran detenidos en octubre por supuestas apuestas ilegales en la NBA.

La NCAA suspendió a tres jugadores universitarios de baloncesto masculino el pasado septiembre por manipular los resultados de partidos en los que participaron, mientras aumenta la preocupación por el auge de las apuestas deportivas y su regulación.