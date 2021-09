Cuevas: “Con más fortuna, vamos a ganar”

“Estos chicos van a lograr, falta un poco de fortuna nomás. Los resultados son los que le determinan a un cuerpo técnico. Le cobran un penal a Arzamendia en una jugada involuntaria y ya te complica, encima después de muchos intentos para marcar, lastimosamente los resultados no se dan, la gente quiere resultados y no es fácil, yo les envío la mejor vibra para hacer un gran partido hoy”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

No quiso hablar de que hay que hacer para mejorar. “No soy técnico, hay que convivir con ellos para saber más, a veces decimos cosas que dañan el entorno, no creo que sea conveniente decir qué hay que hacer más que apoyar, muchos critican y están en su derecho porque no se dan los resultados, pero son seres humanos que querrán lograr el objetivo que no es fácil”.

Habló que solo falta un poco de fortuna. “Si tenemos más fortuna de lo que tenemos, vamos a ganar, pega en el palo, fallamos en la última línea, hay que ligar más. Ángel Romero es un jugadorazo, me gustan mucho los Romero, Antonio Sanabria, Cardozo Lucena, Omar Alderete me encanta como juega, hay varios que mojan la camiseta y hay que apoyarles y que los tengan nivel bajo que levanten su rendimiento”.

No quiso adelantarse a hablar del partido ante Argentina que es el próximo partido en octubre. “Hoy vamos a ganar, Argentina es otro partido, hoy tenemos que ganar para que todo se normalice y que no haya mala onda. Hay gente que no le gusta lo que se hace y aprovechar la oportunidad para desmeritar todo, ojalá se dé el resultado hoy y que lleguemos mejor contra Argentina”, concluyó.