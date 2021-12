Destacados del año, con Premios de Primera

Francisco “Chiqui” Arce (técnico destacado), Jean Paulo Fernandes (mejor arquero y jugador de la gente), Claudio Aquino (mejor jugador del año y mejor gol de la temporada, el anotado contra Olimpia en la 14ª fecha del Clausura) y Verónica Kurtz (mejor jugadora) fueron las premiaciones que se llevaron los azulgranas.

El goleador de la temporada, con 14 goles, es Leonardo Villagra de Nacional, Julio César Enciso de Libertad (Jugador revelación), Guaireña se quedó con el premio Fair Play, Giancarlos Juliadoza (árbitro destacado) y Mario Díaz de Vivar (mejor árbitro VAR).

Lea más: https://www.abc.com.py/deportes/futbol/cerro-porteno/2021/12/14/el-mejor-gol-del-futbol-paraguayo-claudio-aquino-a-olimpia/

Asimismo fueron entregados los trofeos a los campeones del torneo Apertura, Clausura como también de la Copa Paraguay y Supercopa Paraguay. Igualmente se sortearon los fixtures 2022.

Benjamines con estrenos muy fuertes

Anoche fueron sorteados los fixture de los dos torneos del año próximo y dos de los ascendidos tendrán complicados estrenos. El campeón de la Intermedia, General Caballero, debutará frente a Olimpia y el Sportivo Ameliano contra Cerro Porteño.

La primera fecha del torneo Apertura asigna estos encuentros: Olimpia vs. General Caballero JLM, 12 de Octubre vs. Libertad, Resistencia vs. Tacuary, Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano, Sol de América vs. Nacional y Guaireña vs. Guaraní.

El arranque del primer torneo de la temporada que se viene es el 4 de febrero, se marcan tres jornadas de adelanto y terminar el 3 de julio.

Luego de una pausa de solo un fin semana, el 15 de julio arrancará el segundo campeonato, en el que se establece 5 fechas de anticipo de modo a bajar el telón el 14 de noviembre.

Lea más: https://www.abc.com.py/deportes/futbol/cerro-porteno/2021/12/14/franciso-arce-y-su-continuidad-faltan-algunos-detalles/

Campeones con premios millonarios

Desde el próximo año la Conmebol repartirá un millón de dólares a cada una de las asociaciones miembros y el presidente de la APF, Robert Harrison, anunció anoche que los campeones del Apertura y Clausura recibirán 500.000 de la moneda americana cada uno. Mientras, el ganador de la Copa Paraguay 600 millones de guaraníes y 1.000 millones de nuestra moneda al de la Supercopa 2022.

El subcampeón de la Copa Paraguay, 250 millones, el tercero 100 millones y el cuarto recibirá 50 millones.