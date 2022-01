Cada vez más cerca del adiós

Que difícil es comprender a esta selección

Con poco, con practicismo, con acciones anunciadas, así dañan a Paraguay. Y no fue solo Uruguay sino que también los anteriores. Este equipo no puede concretar, no puede llevar los buenos momentos al gol. El arco parece estar bloquedo. Tanto esfuerzo, toda la exigencia parece en vano porque el adversario, cuando ataca, hace tambalear todo.

Metafórica y literal, como los cabezazos de Luis Suárez y Diego Godín contra los postes del arco de Antony Silva. Y los dos, con 35 años cada uno, fueron protagonistas del único tanto. Vestido de asistidor, lejos de su zona de influencia, Godín habilitó a Suárez para que el atacante aproveche a una defensa en línea, achicando mal y habilitando, y vaya directo a su naturaleza: tiro cruzado y arriba Uruguay en el marcador.

En la complementaria la Albirroja nunca incomodó. No fue peligroso, ni lanzando, ni tratando de desbordar. Lo mejor de este equipo fue en la etapa inicial. Presión y juego vertical, con Miguel Almirón y Carlos González, pero la eficacia, esta que tuvo la Celeste, parece estar en contra.

Del otro lado del área, cada tiro de esquina era medio gol hasta que Gustavo Gómez, quien fue expulsado sobre el final por doble amarilla, pidió a Guillermo Barros Schelotto cambiar la marca del central del Atlético Mineiro y tomarlo en cada balón detenido.

Otra vez flojo Miguel Almirón, lejos de agarrar la responsabilidad de la conducción. Braian Ojeda rindió a pesar de las limitaciones generadas por la inusual posición de volante por fuera. Antonio Sanabria, que perdió con Diego Godín en cada centro, no fue la compañía ideal de González.

En el funcionamiento colectivo, salvo las presiones sobre Ronald Araújo y algunas salidas por ese mismo carril, del otro lado todo fue anunciado y lento, incluyendo el ascenso de Juan Escobar.

Esta derrota en La Nueva Olla alejada aún más al combinado nacional de la Copa del Mundo. Orilla otro fracaso más, responsabilidad de la dirigencia y del cuerpo técnico anterior. Ahora, por el milagro contra Brasil.

Darío Herrera, puntilloso

El juez sancionó casi todos los roces, las fricciones, producto de un partido que Paraguay creó en el primer tiempo con la presión. No incidió en el resultado.

Sancionó con amarilla cada infracción dura tratando de controlar el encuentro y que ninguna decisión o determinación quede condicionando al juego. La roja, por doble amonestación, a Gustavo Gómez fue correcta: el zaguero ni protestó. En la acción del gol, bien respaldado por el asistente. Luis Suárez estaba habilitado. El VAR, en esta ocasión, desapercibido.